"Не боржоми, но где-то рядом": аким Караганды попробовал воду из-под крана

Фото: gov.kz

Аким города Караганды посетил насосную станцию ТОО "Караганды Су". Градоначальник вместе с представителями компании проверил работу станции, чтобы рассеять сомнения жителей по поводу качества питьевой воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Аким Караганды Мейрам Кожухов посетил насосную станцию ТОО "Караганды Су". Целью визита была проверка работы очистных сооружений и водозабора, так как в последнее время было много нареканий со стороны жителей города по качеству питьевой воды.

Градоначальник весь процесс показывал в прямом эфире через свою страницу в Instagram.

Как пояснили сотрудники насосной станции, для обеспечения города питьевой водой станция пропускает от 11 до 22 тыс. кубометров воды в сутки. Воду берут из канала им. К. Сатпаева. Это искусственное водное сооружение, протяженностью в 500 км.

На очистном сооружении акиму города руководитель компании "Караганды Су" провел экскурсию по водоочистному комплексу. Затем они попробовали воду из-под крана, которая идет потребителям.