Названа сумма ущерба от январских беспорядков в Казахстане

Фото: liter.kz

В правительстве посчитали сумму ущерба, полученного во время январских событий 2022 года, передает BaigeNews.kz. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, сколько государственных и коммерческих объектов пострадали.

"42 государственных здания пострадали в восьми регионах страны. Одно из них это резиденция президента в Алматы, как вы знаете, по ней принято решение не восстанавливать этот объект, а снести его. На остальные 41 объект на сегодняшний день выделено 31 миллиард 100 миллионов тенге. Восстановлено 37 объективов, в текущем месяце будет окончено восстановление здания акимата Жетысуской области. В марте восстановят здание Центра правовой статистики информации Генеральной прокуратуры в городе Алматы и здание акимата города Алматы, которое наиболее пострадало. По нему реконструкциях будет завершена во втором квартале текущего года", - сказал он.

Что касается здания телерадиокомплекса в Алматы, по нему принято решение о сносе, так как оно не подлежит восстановлению.