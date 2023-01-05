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  • Названа сумма ущерба от январских беспорядков в Казахстане
liter.kz Сегодня, 12:34
129
Сегодня, 12:34
129
Фото: liter.kz

Названа сумма ущерба от январских беспорядков в Казахстане

В правительстве посчитали сумму ущерба, полученного во время январских событий 2022 года, передает BaigeNews.kz. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, сколько государственных и коммерческих объектов пострадали.  

"42 государственных здания пострадали в восьми регионах страны. Одно из них это резиденция президента в Алматы, как вы знаете, по ней принято решение не восстанавливать этот объект, а снести его. На остальные 41 объект на сегодняшний день выделено 31 миллиард 100 миллионов тенге. Восстановлено 37 объективов, в текущем месяце будет окончено восстановление здания акимата Жетысуской области. В марте восстановят здание Центра правовой статистики информации Генеральной прокуратуры в городе Алматы и здание акимата города Алматы, которое наиболее пострадало. По нему реконструкциях будет завершена во втором квартале текущего года", - сказал он. 

Что касается здания телерадиокомплекса в Алматы, по нему принято решение о сносе, так как оно не подлежит восстановлению.

"Что касается коммерческих объектов, всего пострадали 350 коммерческих объектов. Все на сегодняшний день восстановлены. 1789 субъектов предпринимательства подали заявки на прямое возмещение ущерба, в полном объеме он им возмещен в размере 16 миллиардов 700 миллионов тенге по все объектам малого и среднего бизнеса", - сообщил Скляр. 

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#январские события #Роман Скляр #ущерб
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:34
129
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