Названа причина заражения ВИЧ пациентов больницы в Алматы

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В Минздраве назвали причину заражения трёх пациентов в Алматы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Объявлены результаты расследования, передаёт BaigeNews.kz.



По мнению членов комиссии, ЧП произошло из-за "нулевого пациента" и ошибок медперсонала.



Предварительное эпидемиологическое расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции и обследование контактных лиц длились две недели. Установлены три пациента с ВИЧ. При поступлении в больницу все они были здоровы.



Члены комиссии проверили 118 доноров крови и её компонентов, все результаты на ВИЧ отрицательные, протестировали 231 медработника, они тоже оказались здоровы. Обследованы 396 пациентов, результаты их анализов на ВИЧ отрицательные. Половые партнёры пациентов здоровы.



Поэтому комиссия пришла к выводу, что возможным источником инфицирования был некий нулевой пациент в реанимации, и это стало возможно из-за ошибок среднего медперсонала, который несвоевременно проходил переподготовку. Были зафиксированы факты несоблюдения дезинфекционного режима.



Материалы с результатами работы комиссии переданы в правоохранительные органы.

Напомним, что в центральной городской клинической больнице города Алматы выявили ВИЧ у трёх пациентов, проходивших там лечение. После этого комиссией с 14 июня было начато расследование инцидента.