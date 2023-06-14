Выявили ВИЧ у пациентов: три случая подтвердились, больницу Алматы проверяют

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В управлении общественного здравоохранения Алматы инициировали проверку по факту выявления ВИЧ у пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве подтвердили уже три случая инфицирования людей. Как объяснили врачи, их выявили во время прохождения контрольного анализа на ВИЧ-инфекцию через 30 дней после получения гемотрансфузии в отделении реанимации.

При этом, по данным управления, предварительное расследование показало, что все доноры, медработники и контактные лица инфицированных оказались здоровыми.

"На основе выявленных фактов приказом управления общественного здравоохранения 2 июня 2023 года была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИД города Алматы. Комиссией проведено внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица. По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные с отрицательным результатом. На основании Приказа министерства здравоохранения Республики Казахстан от 26 октября 2020 года №153, управлением общественного здравоохранения 13 июня 2023 года итоги комиссии были переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы", - говорится в сообщении.

В среду, 14 июня, ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний министерства здравоохранения.

По результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.

Ранее появилась информация о выявлении ВИЧ-инфекции сразу у пяти пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы.