Названа причина схода оплывины в Алматы

Сход оплывины на жилые частные дома произошел в результате прорыва водопроводной трубы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казселезащиту".

"8 февраля в 02:20 в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома № 3А и № 3 по улице Олимпийская, микрорайон "Тау-Самал" Медеуского района Алматы", — сообщили в "Казселезащите".

Ранее сообщалось, в Алматы из-за переувлажнения грунта техногенного характера произошел сход оплывины объемом 3200 кубических метров, повреждены два частных жилых дома. Прибывший на место аким Алматы Ерболат Досаев поручил создать специальную группу по расследованию причин и ликвидации последствий произошедшего. На месте схода оплывины были найдены тела четверых погибших людей.