Названа дата начала приёма документов на конкурс грантов в магистратуру в Казахстане

Приём документов на конкурс грантов для поступления в магистратуру будет проходить с 12 по 19 декабря, список "счастливцев" опубликуют после 21 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования РК.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на 3,8 тысячи государственных образовательных грантов. Из них на направление подготовки "Инженерные, обрабатывающие и строительные" выделено 1 758 грантов, "Естественные науки, математика и статистика" – 569 грантов, "Педагогические науки" – 469 грантов, "Сельское хозяйство и биоресурсы" – 461 грант.

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться с 26 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

Напомним, 2 декабря началось комплексное тестирование, которое завершится 8 декабря. Всего для участия в нём поступило более восьми тысяч заявлений.