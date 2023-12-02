Комплексное тестирование для поступления в магистратуру стартовало в Казахстане

В Казахстане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Регистрация желающих принять участие в КТ проводилось на сайте Национального центра тестирования МНВО РК. На комплексное тестирование для поступления в магистратуру было подано более 8 тысяч заявлений. Наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки, как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Естественные науки, математика и статистика".

Экзамены продлятся до 8 декабря.

Проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов. В случае несогласия с результатами комплексного тестирования, поступающие могут в течение 30 минут после завершения тестирования подать онлайн-апелляцию.