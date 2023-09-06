Назначен новый заведующий отделом внутренней политики администрации президента РК

Айжан Шайназарова назначена заведующей отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан. Болат Тлеп снят с этой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Тлеп Болат Анапияулы освобождён от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении.

На эту позицию Болат Тлеп был назначен 25 февраля 2022 года.