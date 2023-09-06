Назначен новый заведующий отделом внутренней политики администрации президента РК
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
163Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Айжан Шайназарова назначена заведующей отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан. Болат Тлеп снят с этой должности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Тлеп Болат Анапияулы освобождён от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении.
На эту позицию Болат Тлеп был назначен 25 февраля 2022 года.