  • 4 Сентября, 17:01
  • BAIGENEWS
Назначен советник президента Казахстана
Пять казахстанцев оказались в тюрьме за лжетерроризм
На шахте "Казахстанская" продолжают тушить пожар
В Астане модернизируют старую и построят новую электроподстанцию
Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства
Тысячи мальков сазана гибнут в Атырауской области
Первое казахстанское зерно направили в китайскую провинцию Шаньд
В забеге Astana Marathon приняли участие две тысячи человек
Чемпионат Казахстана по мотокроссу проходит в Актобе
Нелегальных мигрантов обнаружили в такси на трассе в ЗКО
В Конаеве организовали кокпар прямо на автодороге
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Назначен министр промышленности и строительства Казахстана

Сегодня, 15:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
kapital.kz Сегодня, 15:39
Сегодня, 15:39
389
Фото: kapital.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Шарлапаева министром промышленности и строительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году. Окончил Саратовский социально-экономический университет, а также получил степень магистра в Cranfield School of Management.

В разные годы работал: председателем Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана" (с 09.02.2022), председателем Совета директоров, представитель единственного акционера АО "Казахстанская Жилищная Компания" (с 09.02.2022), председателем Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (с 16.02.2022), председателем Совета директоров АО "Фонд развития промышленности" (с 28.02.2022)

Последняя должность - председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Самое читаемое

Наверх