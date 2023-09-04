Назначен министр промышленности и строительства Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Шарлапаева министром промышленности и строительства Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году. Окончил Саратовский социально-экономический университет, а также получил степень магистра в Cranfield School of Management.

В разные годы работал: председателем Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана" (с 09.02.2022), председателем Совета директоров, представитель единственного акционера АО "Казахстанская Жилищная Компания" (с 09.02.2022), председателем Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (с 16.02.2022), председателем Совета директоров АО "Фонд развития промышленности" (с 28.02.2022)

Последняя должность - председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".