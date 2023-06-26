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пресс-служба акимата Актобе Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32
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Фото: пресс-служба акимата Актобе

Назначен аким Актобе

Азамат Бекет распоряжением акима Актюбинской области по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города назначен на должность акима Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Бекет - выпускник Казахского гуманитарно-юридического университета и Академии экономики и права.

С 2016 по 2018 годы занимал должности руководителя управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской, Атырауской областей. 

С 2018 по 2020 годы работал акимом Жылыойского района Атырауской области.

С 2020 по 2021 годы был замакима Актобе.

С февраля 2021 года занимал должность акима Хромтауского района Актюбинской области.

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Сегодня, 16:32
228
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