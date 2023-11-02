Назад в 90-е: почему детские площадки Алматы пугают своим видом

Несмотря на то, что акимат Алматы провел масштабную работу по строительству и обновлению дворовых детских и спортивных площадок во дворах мегаполиса, воспользоваться ими можно не всегда, так как многие объекты находятся в аварийном состоянии. При этом на строительство спортивных площадок во дворах города акимат потратил немалые деньги. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

Какие средства выделяются из бюджета города конкретно на детские и спортивные площадки, определить весьма непросто. В официальных публикациях называется лишь общая сумма, выделяемая на благоустройство. Например, в 2021 году она составила 28,8 миллиарда тенге. А в 2023 году в ходе уточнения бюджета на текущий год на благоустройство скверов, парковых зон, дворовых территорий, детских площадок в 8 районах города предусмотрели дополнительно 1,3 миллиарда тенге.

Кроме того, известны суммы, которые выделялись на реализацию проектов в рамках "Бюджета участия". В 2019–2022 годах в рамках "Бюджета народного участия" в Алматы реализовали 541 проект на 14 миллиардов тенге, а 2023 году для продолжения проекта "Бюджет участия" дополнительно выделили 7 миллиардов.

Поломанные тренажеры, облезлое покрытие, дырявые ограждения - далеко не полный список дефектов, которые можно обнаружить на довольно новеньких объектах спортивных и детских площадок во дворах Алматы. При этом выяснилось, что объекты возводили либо проводили капитальный ремонт всего лишь год или два назад.

Член Общественного совета Алматы Алина Мурзаева рассказала, что от горожан приходит немало сигналов о всех новых и сломанных площадках во дворах. На данный момент общественники проверили сообщения лично и убедились в далеко неидеальном состоянии спортивных площадок в некоторых городских дворах.

"Да, есть немало площадок в хорошем состоянии, но есть и такие, которые выглядят печально. Чаще всего это те площадки, где ремонт капитальный был в 2021 году. Чаще всего замечали повреждение ограждений или покрытия. В разных районах ситуация разная. Если в Медеуском районе ситуация нормальная, то вот в Ауэзовском районе, например, много объектов в плохом состоянии", - сказала Алина Мурзаева.

Согласно законодательству, контролировать состояние и безопасность детских и спортивных площадок должны акиматы. И в Алматы действительно акиматы районов тщательно наблюдают за состоянием мест спортивного отдыха.

Руководитель отдела коммунального хозяйства Медеуского района Алматы Азат Какетаев рассказал, по какому принципу районные акиматы отслеживают состояние детских и спортивных площадок.

"К примеру, в Медеуском районе у нас 107 дворовых территорий ремонтируется в этом году, из них на 80 объектах текущий ремонт, 27 - по проекту "Бюджет народного участия". И мы до апреля следующего года обязательно обход проведем после зимы, зафиксируем все дефекты, если они появятся на этих объектах, и пишем письмо подрядчикам о необходимости устранения, по гарантии. Кто не выполняет, к ним уже досудебные претензии отправляем. И такие обходы обязательно проводятся для всех дворовых территорий, и подрядчики по гарантии обязаны исправить дефекты. Кроме того, в ходе уборки дворовых территорий производится по необходимости покраска, ремонт скамеек и урн", - сказал Азат Какетаев.

К слову, отделы коммунального хозяйства районов занимаются в мегаполисе дворовыми территориями, а вот тренажеры и детские качели в скверах и пешеходных зонах - в ответственности другого отдела - благоустройства. Но механизм работы аналогичный.

Критериев еще нет

Как выяснили общественники, стандартная толщина резинового покрытия на спортивных и детских площадках в Алматы - 10 миллиметров, ворс искусственного газона для футбольного поля может быть толщиной от 4 до 12 миллиметров, основание для любой площадки - асфальтобетон.

Тем не менее, жалобы на то, что эти покрытия быстро приходят в негодность, продолжают поступать как в акимат, так и в Общественный совет, и в результате подрядчикам приходится делать работу заново.

Член Общественного совета Гульмира Байгабулова отмечает, что быстрый износ объектов связан с тем, что используются дешевые материалы, а предложения жителей не всегда учитываются.

"Жалоб действительно много приходит со всего города. Например, крепление небезопасно на детских площадках, в лабиринтах, два запроса было уже по городу. Но вся пикантность ситуации в том, что в Алматы есть "Бюджет участия", когда люди сами могут предложить проект благоустройства дворовой территории акимату. Полагаю, если квалификационно правильно подойти, привлекать экспертов, то можно избежать двойной работы. Например, в представленных проектах люди предлагали природную составляющую оставлять в каменных джунглях города. То есть, применять экологически устойчивый подход, делать площадки из дерева, камня, в тоже время безопасными, но приближенными к природе. На футбольном поле, может быть постелить натуральный газон, в Европе популярны детские огороды", - сказала Байгабулова.

Отдельный вопрос - освещение детских площадок. По словам члена Общественного совета, оно не везде равномерное.

Азат Какетаев пояснил, почему власти мегаполиса отклоняют предложения о нетипичных для Алматы детских площадках.

"Действительно, в нашем районе тоже по "Бюджету участия" жители одного двора сами подали заявку и заложили в проект качели из дерева, сиденья из дерева. Но и цены как минимум в 5 раз дороже, чем обычно, если из дерева делать. К тому же, изготовление будет дольше. Акиматы приветствуют инициативы, но необходимо учитывать стоимость и наличие производства. Тем не менее, мы и сами работаем над улучшением безопасности. К примеру, с прошлого года для ограждения футбольных и баскетбольных полей сетку не используем, так как она небезопасна, быстро портится от попадания мяча, сейчас используем железные прутья. По освещению площадок, чтобы не мешало домам, опоры ставим так, чтобы фонарь смотрел от дома на детскую площадку", - пояснил представитель акимата Медеуского района.

Как удалось выяснить, в Казахстане на данный момент отсутствуют единые стандарты и нормативы для спортивных и детских площадок. И это как раз и становится причиной споров и недопониманий между подрядчиками, жильцами и акиматом.

Эксперт координационного центра по техрегулированию КазСтандарта Динара Жумакаева рассказала, что в законодательстве есть лишь отдельные технические регламенты, где прописываются требования к заводам-производителям, как проводить испытания на предмет безопасности элементов для спортивных и детских площадок. Есть требования, например, к размерам ворот или объектов воркаут площадок, объектам детских площадок, но все они касаются лишь завода-изготовителя.

"То есть, по толщине покрытия, материалу покрытия для спортивных и детских площадок пока остаются вопросы. Техрегламент на детские площадки действует с 2022 года, но еще есть моменты, которые дорабатываются", - сказала она.

В тоже время, согласно техрегламенту, каждый год детские площадки должны проходить техническое освидетельствование, но до недавнего времени не было стандарта по проведению этой процедуры. Динара Жумакаева сообщила, что в 2023 году данных стандарт разработан и в 2024 году техническое освидетельствование акиматы будут проводить по новым единым правилам.

Вандализм процветает?

Еще одной угрозой для сохранности детских и спортивных площадок, кроме качества, становятся хулиганы, привыкшие ломать все, что встретят на своем пути. Вандалы становятся угрозой сохранности бюджетных средств и безопасности горожан - ведь открученный винтик делает конструкцию детской или спортивной площадки небезопасной, а размер инвестиций в связи с вынужденным ремонтом возрастает. Причем, факты порчи детских и спортивных площадок фиксируются и в спальных, и в центральных районах мегаполиса.

Член Общественного совета Толеутай Жаппаров отмечает, что вандализм пока не удается искоренить, несмотря на наличие камер видеонаблюдения во дворах.

"Например, в жилых комплексах есть камеры, есть своя охрана. Но ведь камеры снимают еще и окрестности. Предлагаю изображения с видеокамер вывести на пункт охраны КСК, ОСИ, так решить вопрос вандализма и сохранности. Еще один важный шаг - передача дворовых территорий в собственность ОСИ, ПТ или КСК, так жильцы будут заинтересованы в сохранности детских и спортивных площадок в своих дворах", - сказал Жаппаров.

Он полагает, что для защиты от вандализма есть смысл закрывать дворы от посторонних.

"Получается, если установили площадку, каждый может прийти? По закону внутридворовая территория должна быть в собственности ОСИ, то есть, жильцов этих домов, это все необходимо оформить. Но тут вопрос, что если жильцы будут ухаживать за своими площадками, то они явно не захотят, чтобы потом соседний двор будет приходить и все ломать? В нашем ОСИ мы закрыли двор, поставили охрану и сами занимаемся вопросами", - признался Жаппаров.

Азат Какетаев, как представитель районного акимата, пояснил, что споры вокруг принадлежности дворовых территорий сегодня действительно продолжаются.