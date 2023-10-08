Найден мёртвым бывший музыкант группы "Руки вверх!"

В Москве погиб бывший музыкант группы "Руки вверх!" Владимир Капырин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Стархит".

По словам отца музыканта, 63-летнего Дмитрия Капырина, пятого октября он вошел в квартиру сына в Кунцево и увидел ужасную картину — мужчина лежал в собственном доме, в луже крови и с пробитой головой. На его теле были обнаружены многочисленные следы побоев.

Капырин старший заявил, что сына не просто убили. Из его дома пропали деньги и некоторая техника, в том числе дорогой iPhone.

Отец клавишника уточнил, что незадолго до смерти его сын вступил в серьезную конфронтацию с некими людьми. Мужчина отметил, наследнику некоторое время поступали угрозы, неизвестные пытались запугать 36-летнего музыканта.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Владимир скончался не от побоев, в связи с чем его смерть не была признана насильственной. Родственники не согласны с такой версией следственных органов, они уверены — сына убили, однако оспаривать решение правоохранителей не собираются.

Дмитрий Капырин отметил, что прощание с Владимиром состоится в Москве, 11 октября. После траурной церемонии тело музыканта предадут земле на семейном кладбище во Владимирской области.

По информации других источников, явных повреждений на теле Капырина не обнаружили и уполномоченные органы продолжают проводить проверку и вести дело. По одной из версий, у музыканта были явные проблемы алкоголем, якобы, клавишник Сергея Жукова любил прикладываться к бутылке.