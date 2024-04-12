Наука должна способствовать развитию экономики - президент

В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям. Выступая, президент подчеркнул, что наука должна способствовать развитию экономики, передаёт BaigeNews.kz.

"Наука должна способствовать поступательному развитию экономики. Несмотря на принимаемые меры по индустриализации национальной экономики, ее сырьевой характер пока существенно не изменился. Перед правительством стоит задача построения новой модели экономики, ядром которой должны стать устойчивые цепочки добавленной стоимости. Большой потенциал в этом направлении имеется в нефтесервисной и нефтехимической отраслях (производство пластика, углеродных нанотрубок, карбонового волокна, графена). На первом заседании Совета мною поручалось Правительству реализовать комплекс мер по переходу на открытую прикладную модель науки с концентрацией ресурсов исследовательских институтов и университетов. Нужно, чтобы научные проекты отвечали не только академическим запросам, но и учитывали стратегические цели развития страны и потребности экономики. Для этого на основе лучшего международного опыта следует определить четкие приоритеты исследований", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что особое значение имеет коммерциализация научных разработок. К примеру, исследования ученых можно задействовать для снижения издержек в сфере жилищно-коммунального хозяйства и внедрения ресурсосберегающих технологий, а также в ремонте и строительстве дорог с учетом особенностей нашего климата, считает президент.

Глава государства подчеркнул, что активное развитие должна получить "наука простых вещей". Для этого необходимо выстроить эффективные механизмы взаимодействия научного сообщества и бизнеса.

"При акиматах предстоит сформировать научные советы, которые будут способствовать решению задач в этом направлении. В процесс широкого внедрения результатов научных исследований должны быть вовлечены крупные предприятия во всех регионах страны", - сказал президент.

По его словам, сейчас серьезные задачи перед отечественной наукой стоят в свете необходимости декарбонизации экономики Казахстана. Многие развитые страны активно реализуют проекты по возобновляемым источникам энергии и уже располагают соответствующим технологическим потенциалом для перехода к безуглеродному развитию и создания новых экономических кластеров, добавил президент.

Поэтому глава государства считает, чтобы не отстать от глобальных тенденций в этой сфере, требуются собственные научные разработки, учитывающие нашу специфику.

"При этом нельзя забывать, что богатство наших недр по-прежнему остается одной из основ экономического роста страны. Поэтому надо внедрять передовые технологии в сферу добычи природных ресурсов, в том числе углеводородов и редкоземельных металлов. Нужно повышать результативность поисково-разведочных работ и открывать новые месторождения. Для этого требуются качественные сдвиги в развитии геологической науки.

В целом, вся отечественная наука должна быть ориентирована на эффективное использование наших конкурентных преимуществ и широкое освоение новых наукоемких секторов", - сказал Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что в настоящее время крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны. В Казахстане намерены увеличить бюджет на науку.