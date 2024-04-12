В Казахстане намерены увеличить бюджет на науку

Все инициативы и предложения ученых будут изучены и учтены в дальнейшей работе. Об этом на заседании Национального совета по науке и технологиям сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz

"Наша общая задача – сделать Казахстан процветающей страной. Только что мы выслушали ряд ученых. Все ваши инициативы и предложения будут тщательно изучены и учтены в дальнейшей работе. Сегодня в мире на лидирующие позиции вышли страны, опирающиеся на научный прогресс. Нам нужно войти в число таких стран. Поэтому развитие науки должно быть безусловным приоритетом. Слова нашего учителя Ахмета Байтурсынова "Озғандарға жету керек, жеткендерден озу керек" и по сей день не теряют своей актуальности. В последние годы создаются все условия для развития отечественной науки. Национальной академии наук присвоен государственный статус. Создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте", - сказал Токаев.

По его словам, в прошлом году было принято решение о выделении 625 млрд тенге на развитие науки в течение трех лет. В дальнейшем государство продолжит планомерно увеличивать бюджет науки.

"На сегодняшний день заработная плата ученых выросла в два раза. Выделяются значительные средства для формирования современной научно-исследовательской инфраструктуры. Увеличивается количество образовательных грантов на обучение по программам докторантуры. Большое внимание уделяется организации стажировок наших ученых в ведущих научных центрах мира. Усилена поддержка молодых исследователей, в результате чего заметно выросла доля молодежи в науке.

В регионах открываются филиалы ведущих зарубежных университетов. Однако не стоит ограничиваться этими мерами. Чтобы обеспечить поступательный прогресс страны, важно быстро адаптироваться к изменениям и постоянно искать новые точки роста. Это стратегическая задача, в реализации которой особая миссия возлагается на наших ученых, экспертов, новаторов в области экономики", - сказал глава государства.