Крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны - президент

Во время нынешних паводков Казахстан особенно остро ощутил нехватку квалифицированных специалистов и ученых в стране. Об этом на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я неоднократно подчеркивал важность развития отечественной науки. Понятно, что это невозможно сделать за день или даже за год. Для этого потребуются годы долгого и упорного труда.



К сожалению, приходится констатировать, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделяли должного внимания. Мы утратили прежний научный потенциал и инфраструктуру. В трудные 90-е годы из науки ушло 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого. Поэтому крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что сейчас перед нами стоят очень сложные и масштабные задачи, в связи с ситуацией с паводками.

"Мы должны оказать всю необходимую поддержку людям, пострадавшим в результате стихии. Это работа потребует больших затрат. Но мы полностью выполним все свои обязательства перед народом. Это наш долг. Для меня это самая важная и первостепенная задача", - заверил Токаев.

В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева проходит заседание Национального совета по науке и технологиям.