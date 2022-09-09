"Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом

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Счета по программе "Нацфонд – детям" несовершеннолетним казахстанцам откроют автоматически. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

А деньгами разрешат воспользоваться только владельцам счетов, их родители распорядиться накоплениями не смогут.

Программа начнет работать с января 2024 года. На новорожденных счета будут заводить автоматически.

Информацию по остальным детям уполномоченному оператору также предоставит Минюст. Облагать налогом детские депозиты государство не станет. А сами накопления разрешат тратить только по достижении совершеннолетия и только на образование или покупку жилья. Если же до этого момента ребенок переедет в другую страну на ПМЖ, за ним сохранятся накопленные средства. Правда, пока непонятно, на каких условиях их можно будет снять.

Напомним, что через год казахстанским детям начнут перечислять половину инвестдохода Нацфонда – по поручению президента.

"Начисление средств на счета будет осуществляться раз в год всем, в равном размере, с учетом численности детей, которым не исполнилось 18 лет по состоянию на начало года. Пока, предварительно, механизм такой. В настоящее время расчеты дополнительно просчитываются", - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров