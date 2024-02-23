Нацбанк снова снизил базовую ставку

Национальный банк Казахстана (НБК) снова снизил базовую ставку с 15,25% до 14,75%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу монетного регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п", - сообщили в Нацбанке.

В банке отметили, что годовая инфляция в январе продолжила снижение.

"Инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. При этом месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений. Внешний инфляционный фон складывается нейтрально. Инфляция в ряде стран – торговых партнеров несколько ускорилась, немного повысив внешнее инфляционное давление. Снижение мировых цен на продовольствие продолжается, внося позитивное влияние во внешний инфляционный фон. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий", - сообщили в Нацбанке.

Также банк отмечает, что в нынешних условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено.

"Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Требуется накопление данных и мониторинг реализации экономических и фискальных реформ", - сообщили в Нацбанке.

В Нацбанке заявили, что намерены продолжить работу по доведению инфляции до 5% в среднесрочной перспективе.

"Это требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. В этой связи в текущих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, а также продолжит мониторинг реализации реформ и баланса рисков", - отметили в банке.

Напомним, в 24 Ноября 2023 года Нацбанк сообщил о снижении ставки до 15,75%, а 19 января - до 15,25%.