Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

"Годовая инфляция продолжила замедление в октябре 2023 года, составив 10,8%, что ближе к нижней границе предыдущего прогнозного диапазона. Месячная инфляция в октябре 2023 года составила 0,7%, снизившись до уровня своих среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории.

"С середины 2024 года ожидается постепенное снижение цен на зерновые ввиду увеличения предложения и улучшения логистических цепочек. Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы пересмотрен. В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%. Прогноз на 2024 год снижен до 3,2-4,2% в связи с возможным переносом на конец 2024 года или на 2025 год начала увеличения производства на ТШО. На фоне этого с учетом эффекта более низкой базы прогноз на 2025 год повышен до 5,5-6,5%. Основным и значимым фактором, повышающим риски прогноза, является неопределенность, касающаяся параметров добычи нефти в 2024-2025 годах", - сообщили в Нацбанке.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 19 января 2024 года в 12:00 по времени Астаны.