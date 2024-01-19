Нацбанк РК снова снизил базовую ставку

Национальный банк Казахстана снова снизил базовую ставку, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.", - сообщили в банке.

Отмечается, годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня.

"Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий", - отметили в Нацбанке.

В банке также подчеркнули, что дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным.

Напомним, в 24 Ноября 2023 года Нацбанк сообщил о снижении ставки до 15,75%.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 23 февраля 2024 года в 12:00 часов по времени Астаны.