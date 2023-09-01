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Настоящий хаос: очереди в миграционном ЦОНе Актау сняли на видео

Сегодня, 01:20
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 01:20
Сегодня, 01:20
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Фото: lada.kz

Жители Актау пожаловались на сервис в Центре обслуживания населения, расположенном в 21 микрорайоне. По словам горожан, они вынуждены часами стоять в очереди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Огромную очередь в миграционном ЦОНе в Актау сняли на видео посетители центра.
 
"Мне нужно было зарегистрировать своего работника, так как он является мигрантом. У них то база не работала, то программа висла. Я не могу получить услугу уже целую неделю. Очередь онлайн не займешь, только живьем, при этом в самом здании стоит невыносимая духота, нет даже сидений, чтобы элементарно присесть. Специалисты в ЦОНе толком не отвечают на вопросы. В очередях скандалы, у людей уже не хватает терпения", - рассказала жительница Актау Жаннат.
Ранее сообщалось, что портал электронного правительства eGov.kz работает со сбоями в Казахстане. Причину назвали в АО "Национальные информационные технологии"

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