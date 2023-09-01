Настоящий хаос: очереди в миграционном ЦОНе Актау сняли на видео

Огромную очередь в миграционном ЦОНе в Актау сняли на видео посетители центра.
"Мне нужно было зарегистрировать своего работника, так как он является мигрантом. У них то база не работала, то программа висла. Я не могу получить услугу уже целую неделю. Очередь онлайн не займешь, только живьем, при этом в самом здании стоит невыносимая духота, нет даже сидений, чтобы элементарно присесть. Специалисты в ЦОНе толком не отвечают на вопросы. В очередях скандалы, у людей уже не хватает терпения", - рассказала жительница Актау Жаннат.
Ранее сообщалось, что портал электронного правительства eGov.kz работает со сбоями в Казахстане. Причину назвали в АО "Национальные информационные технологии"