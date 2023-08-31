Сбои в работе портала электронного правительства объяснили в НИТ
Сегодня, 18:54
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Сегодня, 18:54Сегодня, 18:54
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Портал электронного правительства eGov.kz работает со сбоями в Казахстане. Причину назвали в АО "Национальные информационные технологии", передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня наблюдалась кратковременная недоступность работы портала eGov.kz. На данный момент портал Электронного правительства работает в штатном режиме. Данный инцидент не связан с запуском услуги по добровольному запрету на выдачу кредитов и микрозаймов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сказано в сообщении пресс-службы компании.
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