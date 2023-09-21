Наряд из бумаги весом 40 килограммов изготовила осуждённая петропавловчанка
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Титул “Мисс учреждение” получила осуждённая петропавловчанка, очаровав судей 40-килограммовым платьем из бумаги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Женская колония ежегодно проводит среди осужденных-женщин конкурс “Мисс учреждение”. Он состоит из четырёх этапов: представление, дефиле, творческий конкурс и интеллектуальная викторина.
Шесть участниц усиленно готовились к нему на протяжении месяца, собственноручно изготавливая костюмы, реквизиты для выступлений и портфолио, с целью удивить жюри и забрать главный титул и корону.
Одна из девушек подготовила платье, камзол и саукеле в национальном стиле общим весом 40 килограммов. На создание наряда ушло около 1200 листов бумаги А4, синтепон и несколько метров ткани. Второе платье она украсила тремя тысячами бабочек, вырезанных вручную. Этот креатив принёс осуждённой победу.
"Я очень рада, что смогла достичь своей цели, стать "Мисс учреждение". Несмотря на то, что я нахожусь тут всего лишь три месяца, сегодня я почувствовала бешеную энергетику зала. Все девушки меня поддерживали, танцевали и даже подготовили плакаты со словами поддержки. Я очень благодарна сотрудникам учреждения и всем, кто мне помогал. Трудности, конечно же, были, особенно при изготовлении каркаса и нижней части юбки. Также в качестве реквизита мы сделали беркута, символ свободы, изображённый на флаге нашей страны. Изготовить второй костюм было легче", – рассказала победительница конкурса.
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