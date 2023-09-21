Наряд из бумаги весом 40 килограммов изготовила осуждённая петропавловчанка

Титул “Мисс учреждение” получила осуждённая петропавловчанка, очаровав судей 40-килограммовым платьем из бумаги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Женская колония ежегодно проводит среди осужденных-женщин конкурс “Мисс учреждение”. Он состоит из четырёх этапов: представление, дефиле, творческий конкурс и интеллектуальная викторина.

Шесть участниц усиленно готовились к нему на протяжении месяца, собственноручно изготавливая костюмы, реквизиты для выступлений и портфолио, с целью удивить жюри и забрать главный титул и корону.

Одна из девушек подготовила платье, камзол и саукеле в национальном стиле общим весом 40 килограммов. На создание наряда ушло около 1200 листов бумаги А4, синтепон и несколько метров ткани. Второе платье она украсила тремя тысячами бабочек, вырезанных вручную. Этот креатив принёс осуждённой победу.