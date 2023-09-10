Нарушителей на дорогах выслеживают дроны в Карагандинской области

Карагандинские полицейские ловят нарушителей с помощью дронов. С начала года в регионе произошло 208 аварий, поэтому число патрульных нарядов увеличили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На автодороге "Алматы — Екатеринбург" их больше в три раза. Именно на этом участке чаще всего происходят самые крупные ДТП с большим числом пострадавших. Теперь у полицейских есть "летающие контролёры", которые наблюдают за дорожным движением с высоты 200 метров. Водителям после предоставляют видеофиксацию нарушения. В 2023 году на дорогах области погиб 81 человек, больше 200 пострадали.

"С помощью дрона мы выявляем такие административные правонарушения, как выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, маневрирования. В сутки выявляется около 10-15 правонарушений", — рассказал командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Бекзат Саулембаев.

Анализ показывает, что во всех ДТП водители в спешке выезжают на встречную полосу для обгона, но в конечном итоге из-за превышения скорости не справляются с управлением. Из-за беспечности и халатности 95% ДТП совершаются по вине водителей. Такие данные озвучили ранее в МВД РК.

В июне в Северо-Казахстанской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек. А в июле в Атырауской области крупная авария унесла жизни семи человек. ДТП произошло 16 июля около 15:00 на 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу.