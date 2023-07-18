За три дня в ДТП по Казахстану погибли 24 человека

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За прошедшие три дня, включая выходные, в Казахстане в результате ДТП погибли 24 человека, 167 получили травму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как показывает анализ, во всех ДТП водители в спешке выезжают на встречную полосу для обгона, но в конечном итоге из-за превышения скорости не справляются с управлением. Из-за беспечности и халатности 95% ДТП совершаются по вине водителей, отмечают в МВД РК.

"На сегодняшний день на дорогах нашей страны уже погибло 1 022 человека, 7 370 получили травмы, неизвестно сколько из них выживут, а сколько могут стать инвалидами. Каждый водитель, пассажир, пешеход, прочитав, посмотрев или прослушав данное обращение, считает, что такая ситуация с ним точно не произойдет, но именно так же считали и те, кто вошёл в указанную печальную статистику", – сказала старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.