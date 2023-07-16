Семь человек погибли в жутком ДТП в Атырауской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Смертельная авария произошла 16 июля около 15:00 на 82 километре трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Автомобиль марки Chevrolet Cobalt столкнулся с Toyota Ipsum, двигавшейся в противоположном направлении. В результате удара водитель и четыре пассажира Chevrolet Cobalt, атакже водитель и пассажир автомобиля Toyota Ipsum погибли на месте. Двое пассажиров с различными травмами доставлены в Жылыойскую районную больницу. В настоящее время ведётся сбор соответствующих документов.