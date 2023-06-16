Пять человек погибли в страшном ДТП в СКО

Фото: polisia.kz

Два автомобиля столкнулись в Северо-Казахстанской области. В результате погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 16 июня около 8 часов утра на автодороге Кокшетау – Омск вблизи села Аймак Тайыншинского района СКО. Столкнулись автомашины Lexus и "ВАЗ-2104".

"Предварительно установлено, что автомашина Lexus ехала из г. Кокшетау и выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП 5 человек скончались на месте происшествия, в том числе водители обеих автомашин. Еще двое пострадавших доставлены в больницу г. Кокшетау. У водителей произведен забор крови для проведения медицинского освидетельствования", - сообщили в региональном департаменте полиции.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 345 Уголовного кодекса РК - "нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначены необходимые экспертизы.