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Нарушения при проведении опросов общественного мнения выявили в Казахстане
В Казахстане продолжается агитация в рамках внеочередных выборов президента страны. Прокуроры напомнили о порядке организации опросов общественного мнения в этот период, передаёт BaigeNews.kz.
"Основания и порядок реализации права на проведение опросов закреплены в статье 29 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан". Согласно указанной правовой норме, опросы общественного мнения вправе проводить зарегистрированные юридические лица, имеющие не менее пяти лет опыта их проведения, предварительно письменно уведомившие ЦИК о намерении проведения опроса. В уведомлении должны быть указаны сведения о специалистах, участвующих в проведении опроса и имеющих в этом опыт работы, регионах, где будут они проводиться, применяемых методах анализа", - сообщили в Генпрокуратуре.
По состоянию на 14 ноября с такими письменными уведомлениями в ЦИК обратилось семь юридических лиц.
"В день выборов запрещается проводить опрос общественного мнения в помещении для голосования. Разрешается опрашивание на выходе из избирательных участков зарегистрированным в установленном законодательством порядке юридическим лицам, письменно уведомившим ЦИК.
СМИ при опубликовании результатов опросов обязаны указать проводившее его юридическое лицо и лиц, заказавших и оплативших опрос, время проведения, метод сбора информации, точную формулировку вопросов, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.
Опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования", - напомнили прокуроры.
В условиях протекающей электоральной кампании СМИ могут публиковать результаты опросов до 15 ноября.
"Опубликование в СМИ результатов опросов общественного мнения, осуществлявшихся в день выборов на выходе из избирательных участков, разрешается после дня голосования. Не соблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по соответствующим частям статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. Уже отмечено два факта таких нарушений, связанных с тем, что опросы провели физические лица. На них наложен административный штраф", - сообщили в прокуратуре.
Генеральная прокуратура призывает всех физических и юридических лиц, средства массовой информации не допускать нарушений выборного процесса, в том числе неукоснительно соблюдать Конституционный закон при проведении и опубликовании опросов общественного мнения, связанных с выборами.
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