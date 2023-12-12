"Нарушения ликвидированы"- Минэнерго о перебоях электроэнергии в Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау

Технологические нарушения на тепловых сетях в Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау ликвидированы, и в настоящее время все жители подключены к отоплению. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, технологические нарушения с наступлением холодов отмечены на Риддер ТЭЦ, ГРЭС-1 в Темиртау и Экибастузской ТЭЦ.

“По указанным ТЭЦ температурный режим восстановлен в полном объёме. Кроме того, согласно классификации технологических нарушений ни одна из указанных ситуаций не попадает под аварию. Технологические нарушения на тепловых сетях в городах Степногорск, Балхаш, Актау и Кокшетау были ликвидированы в нормативные сроки. В настоящее время все потребители подключены", - сказал Саткалиев.

Он также сообщил о графиках ремонта на электрических станциях

"В рамках системной подготовки к текущему отопительному сезону в соответствии с утвержденным Системным оператором графиком ремонтов на электрических станциях завершены капитальные ремонты на восьми энергоблоках, 40 котлах, 42 турбинах. На завершающих стадиях ведутся работы на два энергоблоках, девяти котлах и 11 турбинах. Кроме того, выполнен капитальный ремонт 25,3 тысячи километров линий электропередач, 564 подстанций и 3,5 тысячи распределительных пунктов", - сказал министр.

Проинформировал он и финансовых средствах на ремонты. По его словам, для этих целей привлечено 146,5 миллиарда тенге.

Как отметил Алмасадам Саткалиев, для того, что провести ремонт на ТЭЦ Риддера и Экибастуз, энергоисточников Актау, котельной Кокшетау было выделено 21,5 миллиарда тенге. Также, 3,7 миллиарда тенге было выделено из областного бюджета на ремонт ТЭЦ Кентау. Кроме того, порядка 16,5 миллиарда тенге вложено напрямую собственниками электрических станций.

Ранее жители Степногорска и Риддера пожаловались на то, что в их домах холодно. Отопление, по словам жителей Степногорска, было дано не во всех домах.