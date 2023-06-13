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pixabay.com Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53
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Фото: pixabay.com

Направлявшийся в Актау самолёт экстренно сел в Самаре

Самолёт авиакомпании “Россия”, следовавший рейсом "Москва - Актау" совершил экстренную посадку в самарском аэропорту “Курумоч”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Осторожно, новости"

Лайнер вылетел из Шереметьево в 13:04, должен был приземлиться в Актау в 17:05. 

Однако, когда самолёт уже подлетал к границе с Казахстаном, пилот объявил, что он будет производить “экстренное снижение” и развернулся в сторону аэропорта Самары.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

По данным канала, причиной экстренной посадки стала проблема с правым двигателем. Его пришлось тушить спасателям.

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Сегодня, 18:53
264
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