Направлявшийся в Актау самолёт экстренно сел в Самаре

Фото: pixabay.com

Самолёт авиакомпании “Россия”, следовавший рейсом "Москва - Актау" совершил экстренную посадку в самарском аэропорту “Курумоч”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Осторожно, новости".

Лайнер вылетел из Шереметьево в 13:04, должен был приземлиться в Актау в 17:05.

Однако, когда самолёт уже подлетал к границе с Казахстаном, пилот объявил, что он будет производить “экстренное снижение” и развернулся в сторону аэропорта Самары.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

По данным канала, причиной экстренной посадки стала проблема с правым двигателем. Его пришлось тушить спасателям.