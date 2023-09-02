Напоминавшие о Мальдивах беседки сожгли в Актау

Оборудованное место для отдыха на пляже "Голубая лагуна", стилизованное под Мальдивы, в 60 километрах от Актау, как говорят туроператоры, уничтожено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Туристическая компания "Kettik Mangystau" установила на диком пляже большую беседку и навесы, отчасти напоминающие те, которые можно встретить на Мальдивских островах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Куаныш Нуркебаев (@kuanysh_nurkebayev)

Вчера вечером, 1 сентября, они обнаружили, что беседка оказалась сожжена.

Стоит отметить, что беседку и навесы эта компания возвела за свои средства, нанимала рабочих. На строительство ушло около недели.

"Мы доставляли туристов в данную локацию, чтобы они могли ощутить себя, как на Мальдивских островах. Но, увы, наш труд не был оценен неизвестными посетителями", — с сожалением сказали туроператоры.

На месте также была установлена табличка, где указывалось, что навесы и беседка бесплатны для посещения. После пользования была единственная просьба — убрать за собой мусор.