  • 2 Сентября, 23:57
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Напоминавшие о Мальдивах беседки сожгли в Актау

Сегодня, 22:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр видео Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
172
Фото: кадр видео

Оборудованное место для отдыха на пляже "Голубая лагуна", стилизованное под Мальдивы, в 60 километрах от Актау, как говорят туроператоры, уничтожено, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Туристическая компания "Kettik Mangystau" установила на диком пляже большую беседку и навесы, отчасти напоминающие те, которые можно встретить на Мальдивских островах.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Куаныш Нуркебаев (@kuanysh_nurkebayev)

Вчера вечером, 1 сентября, они обнаружили, что беседка оказалась сожжена.

Стоит отметить, что беседку и навесы эта компания возвела за свои средства, нанимала рабочих. На строительство ушло около недели.

"Мы доставляли туристов в данную локацию, чтобы они могли ощутить себя, как на Мальдивских островах. Но, увы, наш труд не был оценен неизвестными посетителями", — с сожалением сказали туроператоры.

На месте также была установлена табличка, где указывалось, что навесы и беседка бесплатны для посещения. После пользования была единственная просьба — убрать за собой мусор.

Самое читаемое

Наверх