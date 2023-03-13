Нападение на полицейских в СКО: патрульным пришлось стрелять

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До семи лет лишения свободы грозит жителям СКО за нападение на полицейских, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вечером 12 марта в Мамлютке. При патрулировании участковые инспекторы заметили компанию, распивавшую спиртное во дворе многоквартирного дома. На замечание полицейских мужчины отреагировали агрессивно и применили физическую силу.

"Один из сотрудников в соответствии со статьёй 61 Закона РК "О правоохранительной службе" после предупредительного выстрела в воздух применил служебное оружие - пистолет газотравматического действия. В результате двое нападавших обратились за медпомощью, госпитализация не потребовалась", - сообщили в ДП СКО.

Трое подозреваемых - местные жители 38, 27 и 20 лет - водворены в изолятор временного содержания. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти". Санкция статьи подразумевает наказание до семи лет лишения свободы.