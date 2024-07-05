"Нам нужна нормальная техника и зарплата" - сотрудники "Семей Орманы" о ситуации в резервате

Работникам резервата "Семей Орманы" задерживают обещанные доплаты. Последняя отраслевая надбавка в размере 85% от оклада из средств госпредприятия поступила "хранителям леса" лишь за апрель. Причём, как рассказали сотрудники, не всегда её выплачивают в полном объёме. Из-за долгов резервата рабочие увольняются, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Ситуацию накаляет и неготовность новой техники, которая не доезжает до пожаров из-за сложности лесного ландшафта.

После июньского пожара 2023 года в Абайской области сотрудникам лесного хозяйства по всей стране подняли зарплату в два раза в связи с тем, что их деятельность представляет риск для жизни.

Двойной оклад стали получать те сотрудники, которые работают по 111 специфике экономической классификации расходов бюджета РК. Это государственные инспекторы, мастера леса, инженеры, руководящий состав. Их зарплата выросла до 280 - 300 тысяч тенге.

А вот сотрудники, работающие по 131 специфике, которые тоже непосредственно борются с огнём и рискуют своей жизнью, остались на обочине этого решения. Им зарплату не подняли.

Представители Министерства экологии и природных ресурсов, приезжавшие после пожара в Абайскую область, тогда заявили, что у ведомства на тот момент не было законных оснований повысить зарплату остальным работникам. В итоге химбойцы, водители пожарных машин, трактористы, "вышкари", слесари, радиодиспетчеры и другие наёмные рабочие так и остались при прежних окладах – от 90 до 120 тысяч тенге.

Поэтому в июле и августе прошлого года представители этих лесозащитных профессий дважды приезжали в головной офис резервата "Семей Орманы", добиваясь справедливости. А в конце лета через СМИ обратились за помощью к президенту.

За два месяца активной борьбы за свои права рабочие резервата добились надбавки.

В результате в августе прошлого года было заключено отраслевое соглашение между профсоюзом резервата "Семей Орманы", Комитетом лесного хозяйства и животного мира, и Министерством труда, в рамках которого установилась надбавка 85% от должностного оклада. Но эта надбавка выплачивалась при наличии экономии или свободных финансовых средств из спецсчёта "Семей Орманы", - уточнили в Комитете лесного хозяйства.

Об этой оговорке многие рабочие не знали, поэтому ждали обещанную надбавку как законную зарплату.

"Мы тоже рисковали жизнью"

С августа по декабрь прошлого года средств на регулярные доплаты хватало. Представителям 131 специфики резервата "Семей Орманы" приходили весьма оптимистичные сообщения о начислении почти удвоенной суммы. Люди стали получать на 70-80 тысяч больше. Оптимизма прибавилось, кадры стали заполнять вакантные места, некоторые люди вернулись на поуинутую ранее работу. А ещё люди набрали кредиты. Кто-то на стройку, кто-то на свадьбу. Уже в январе 2024 года ситуация резко поменялась.

Обещанная надбавка перестала поступать вовремя, а когда её всё же начисляли, то нередко частями.

"Работаем с мужем в Канонерском лесничестве по 131 специфике. Осенью прошлого года нам стали выплачивать надбавки, мы хоть вздохнули. Чуть больше 300 тысяч на двоих. Четверо детей. А сейчас снова урезают. Кормят обещаниями, просят не трубить о проблеме. Молодые молчат, боятся потерять работу. В итоге - ни зарплаты, ни справедливости", - рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о наболевшем жительница Бескарагайского района.

Стоит отметить, что портал BaigeNews.kz с весны следит за проблемой задолженности зарплаты в резервате. Однако сотрудники отказывались её комментировать из-за страха потерять почти единственную на селе работу.

После очередной отсрочки люди связались с нами, рассказали о сложившейся ситуации, но с условием, что мы не будем называть их имена и фамилии. Дорожат работой. Говорят, в деревне больше некуда устроиться.

Лишь один рабочий лесхоза, которому осталось всего два года до выхода на пенсию, после раздумий согласился говорить в открытую. Но мы решили оставить и его инкогнито, дабы не навлечь на него беду.

И вот что говорят сотрудники.

"Нам без задержек платят оклад - 26 или 27 числа каждого месяца. А 10 числа следующего месяца на счёт должна поступать надбавка. Последнюю я получил за апрель. Двое уже уволились – тракторист и слесарь в Бегеневском лесничестве. Если бы стабильно платили, они бы не ушли. Они ведь тоже рисковали жизнью на пожаре", - говорит сотрудник резервата.

Его коллега из соседнего лесничества получает меньше 200 тысяч тенге. И это его основной доход.

"Мой оклад 120 тысяч, надбавка 68-70 тысяч. Какой может быть настрой на работу, когда деньги нормально не получаем, а у всех кредиты? Если пообещали, то и сделали бы всё как положено. Все ждут. Это ведь сложная работа. Кто ещё пойдёт в лес работать? Только свои, местные. Сегодня руководство объяснило, что будет надбавка от бюджета, надеемся, что государство не обманет", - рассказал нам сельчанин.

Выплата отраслевых надбавок выплачивается сотрудникам резервата по мере поступления средств от реализации горельника. На эти доплаты требуется около 60 млн. тенге в месяц.

"Я работаю постоянно, круглый год. Но получаю свои кровные с задержкой, сначала одна часть, потом другая. Эта доплата словно висит на волоске, не узаконена. Есть деньги - платят, нет денег - ждём. А ведь нам всем кормить семьи надо, для животных корма покупать, детей одевать. У кого-то ребёнок в первый класс пойдёт, у кого-то в университет поступает. А вот госинспекторы и мастера получают оклад и надбавку ежемесячно в полном объёме. Вот эти специфики - 111 и 131 - нас разделили. Зачем поднимать зарплату одним, а про других забывать? Из-за этого в коллективах бывают обиды и рознь. Зачем нас делить? Вместе одно дело делаем", - поведал об эмоциональном климате в коллективе сотрудник резервата.

Ещё одна проблема, которая беспокоит сотрудников - это техническое оснащение.

На боевом дежурстве резервата "Семей Орманы" с учётом закупленной после пожара техники находится 66 пожарных автоцистерн и 26 малых пожарных комплексов (БЭК https://baigenews.kz/gotov-li-rezervat-semey-ormany-k-pozharoopasnomu-sezonu_175394/ ).

Министерство экологии выделило 5,5 миллиарда тенге на материально-техническое оснащение предприятия в 2024 году. Автопарки лесничеств пополнились новенькими автоцистернами на базе КамАЗ. Зимой, принимая новенькую технику, начальники лесной пожарной охраны радовались такому поступлению. А сейчас разочаровались. В некоторых лесхозах они частенько простаивают в гаражах, оставаясь свидетельством нерационального использования бюджетных средств.

"На деле автоцистерны на базе КамАЗ предназначены только для тушения пожаров на равнине, может в степи, в населённых пунктах. Машины хорошие, сказать нечего, но они не для лесных рельефов. Лучше бы Газы и Уралы закупили. Старые машины по-прежнему ремонтируем и на них выезжаем", - посвятили нас в истинное положение дел сотрудники резервата.

Ответ руководства

С техническим оснащением сейчас разбирается специально созданная комиссия. А с оплатой труда всё решилось, говорят в Комитете лесного хозяйства и животного мира. На днях премьер министр пописал соответствующее постановление. Таким образом, сотрудники резервата "Семей Орманы" добились справедливой оплаты труда для работников лесного хозяйства страны.

"До 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, учреждений, природоохранных и лесоустроительных организаций. В их числе лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки. Оклады повысят и для 113 десантников-пожарных авиационной охраны", - говорится на официальном сайте премьер-министра РК.

Для реализации постановления предусмотрено 8,4 млрд. тенге из республиканского бюджета на 2024-2027 годы. Всего доплатой будут охвачены порядка 3,3 тыс. работников.

В комитете лесного хозяйства и животного мира, которое управляет резерватом "Семей Орманы", рассказали, что в конце июля сотрудники лесного предприятия получат обещанные государством надбавки.

"Речь идёт об изменениях, согласно которым с 1 июля текущего года представителям 131 специфики за работу с риском для их здоровья будут выплачиваться надбавки до 100%. С этого же времени будет начисляться зарплата. Я думаю, что по зарплате вопрос закроется в пределах с 25 июля по 3 августа", - рассказал заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК Максат Елемесов.

Сотрудники резервата "Семей Орманы" с радостью отреагировали на долгожданную новость. Однако теперь они переживают за судьбу невыплаченных за май и июнь отраслевых доплат.

К слову, в лесном хозяйстве региона произошли заметные кадровые перестановки на уровне власти. Так, наш спикер Максат Елемесов, который сейчас является заместителем председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, ещё полтора месяца назад руководил филиалом этого ведомства в Абайской области.

Почти одновременно покинул свой пост и генеральный директор резервата "Семей Орманы" Кайрат Хасенов, который продержался на посту меньше года и ушёл по собственному желанию. На его место совсем недавно пришёл Ануарбек Бермагамбетов, который возглавлял одно из управлений в Комитете лесного хозяйства.

К слову, Кайрат Хасенов был генеральным директором "Семей Орманы" в 2020 году, и тоже ушёл по собственному желанию. После него за три года сменилось пять руководителей резервата.