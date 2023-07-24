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Больше тысячи сотрудников резервата "Семей Орманы" требуют обещанного повышения зарплаты
Сегодня больше ста сотрудников из четырёх филиалов резервата "Семей Орманы" собрались в головном офисе предприятия, чтобы выяснить у своего руководства, почему зарплату подняли только лесникам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Как выяснилось, у Министерства экологи нет законных оснований повысить зарплату остальным работникам. В итоге пожарные, водители, диспетчеры, наёмные рабочие так и остались при прежних окладах – от 85 до 100 тысяч тенге.
Представители 4-х филиалов государственного природного резервата "Семей Орманы" - Бегеневскгого, Морозовского, Семипалатинского, Букебаевского – в 10 часов утра собрались у входа в головной офис. Больше ста человек приехали из сёл на личных автомобилях и автобусах – некоторые добирались до Семея почти 200 километров, чтобы успеть к назначенному времени.
Мужчины и женщины приехали с одной целью - поговорить с руководством резервата и выяснить, почему зарплату подняли только лесникам и мастерам, которые относятся к 111-й специфике экономической классификации расходов бюджета РК, а представители 131-й специфики, которые непосредственно задействованы в тушении пожара – химбойцы, водители, - остались в стороне. И нужно ли разделять "лесное братство" на технический персонал и государственных служащих.
"Сотрудники по 111-й специфике получают ещё и сельскую добавку к зарплате - 25%, плюс оздровительные. Мы рады за них, пусть получают, это наши же земляки. Но у нас, работающих по 131-й специфике, таких надбавок нет. Такое чувство, словно мы живём в городе, а они в деревне. Хотя мы родом из одного села Ерназар, дышим одним воздухом, бережём один лес", - считает несправедливым разделение, а соответственно и начисление зарплаты, оператор радиосвязи Морозовского лесничества Арнагуль Аязбаева.
Пока сельчане собирались у администрации резервата, мы провели небольшой опрос - поговорили с сотрудниками лесничеств и выяснили, какие условия работы обещают при трудоустройстве, а какие реалии их ждут на деле. И сколько им за это платят.
"Каждый сезон при трудоустройстве нас обещают обеспечить формой, обувью. А по факту ничего не выдают. Всё своё. Еда за свой счёт. В последний раз "боёвку" для работы в пожарах выдавали 15 лет назад. Она должна выдерживать 400 градусов, а сейчас, когда надеваешь - то вся сыпется, почти ломается", - говорит пожарный Морозовского филиала Жанат Мергенбаев.
Отец пятерых детей Жанболат Тынынбаев работает водителем патрульной машины в Бегеневском лесничестве. С 8 июня принимал участие в тушении крупнейшего пожара в Бородулихинском районе. Говорит, что почасовую ставку за тушение после огненного испытания подняли всего на 50 тенге - теперь огнеборцам платят по 350 тенге в час за тушение пожара. Это отдельная графа доходов, которая прибавляется к основному окладу. Правда, не особо ощутимая, говорят лесные бойцы. Надбавка за июньские стихии составила около 50 тысяч тенге. Если учесть, что собираясь на работу нужно изрядно потратиться, на руках остаётся очень скромная сумма.
Во время беседы мужчины стали вспоминать все обещания, данные руководством комитета лесного хозяйства и министерства экологии. Говорят, что впервые за много лет с рабочих сняли мерки и пообещали выдать рабочую форму по размеру. Пока не сбылось.
"Каждый из нас был на пожаре в Бородулихинском районе. Кто-то двое суток, кто-то семь суток. Почему представителям 111-й специфики добавили зарплату, а 131-й, представители которой, это - мы, обошли стороной. Обещают, как всегда завтраками кормят! Наше требование, чтобы нас приравняли к 111-й специфике. Ведь мы – трактористы, водители пожарных машин, химбойцы , а вместе с нами вышкари, операторы - спасаем лес", - сказал представитель Каштакского лесничества Нурлан Мурасилов.
Свои требования высказали и лесокультурные работницы питомников. Их было легко узнать по особому, крепкому загару на коже. Ведь женщины работают на открытом солнце весь день – пропалывают хвойную рассаду, окучивают землю, высаживают посадочный материал в открытый грунт, ухаживают за ним в первые годы для лучшей приживаемости.
"Мы работаем круглый год, а считаемся сезонниками. Поэтому хотим, чтобы нас определили в штат. Нашими руками взращивается лес начиная с этапа посадки семян. Мы ухаживаем за ними после высадки в лесу. Почему про нас забывают? Если всем сотрудникам выплачивают премии, то нам – никогда. А я работаю в питомнике 17 лет", - выразила позицию своих коллег работница питомника Ардак Хасимова.
В начале одиннадцатого утра все собравшиеся прошли в зал заседаний, где их уже ждали административные работники учреждения.
В данный момент обязанности руководителя резервата "Семей Орманы" исполняет Асемгуль Нсамбекова. Предыдущий исполняющий Мурат Карымов находится под домашним арестом.
По словам временного руководства, вопрос низкой оплаты труда стал обостряться с 2018 года, когда некоторым сотрудникам стали выплачивать оздоровительные и сельские пособия, а другим - нет.
В прошлом году в резервате было создана профсоюзная организация, которая вынесла вопрос оплаты труда и начисления представителям 131 спецификации сельского и оздоровительного пособия из бюджетных средств. Было написано немало писем в разные ведомства, однако в ответ работники лесного хозяйства получают однообразные обещания – "на рассмотрении". Поэтому недавно сотрудники отправили обращение лично к президенту.
"Приезжал исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства и на камеру публично пообещал, что будет подниматься зарплата 100% всем сотрудникам. Я подошла к нему и спросила, почему вы говорите "всем", ведь вы повысили только лесникам государственной лесной охраны. Он, конечно, сказал, что 131 спецификация рассматривается. Что на основании отраслевого соглашения будет увеличена зарплата за счёт экономии бюджетных средств резервата", - шокировала большинство присутствующих председатель профсоюзного комитета Гульсара Баймагамбетова.
Юрист резервата Татьяна Калькаева пояснила, почему в ближайшее время остальным сотрудникам ждать повышения на 70 обещанных процентов не стоит.
"Да, с начала этого года нам обещают и по 131 специфике повышение. И председатель комитета, и его заместитель, и министр пообещали повышение. Но с прошлого месяца мы поняли, что повышение будет только нашим специалистам по 111 специфике, и только госинспекторам. 131-я специфика относится не к гражданским служащим, вы - простые специалисты. Поэтому правовая защита 131-й специфики ни в одном законодательным актом не определена. Получают только гражданские служащие, то есть 111-я специфика. В статье 139 трудового кодекса описывается положение относительно только гражданских служащих. 131-я специфика здесь также не определена, поэтому и пособие на оздоровление не выплачивается. И зарплату не подняли. Мы являемся бюджетом республиканским. Мы можем выплачивать только на основании какого-то законодательного акта. Ни один орган не заинтересован в повышении вашей зарплаты", - пояснила Татьяна Калькаева.
Согласно постановлению повышение зарплаты вдвое дождались лишь работники службы государственной лесной охраны РК, государственные инспекторы природоохранных учреждений, инспекторы специализированных организаций по охране животного мира.
В качестве решения проблемы Комитет лесного хозяйства предложил выплатить обещанную им надбавку в 70% при помощи экономии средств резервата. В администрации резервата подсчитали, что для выплаты надбавки в течение второго полугодия более 1 300 сотрудникам, которые поверили чиновникам, нужно 702 миллиона тенге.
"Нам сказали, сэкономьте 700 миллионов и обеспечьте 131-ю спецификацию 70-процентным повышением зарплаты. Как вы сами понимаете, сейчас никакой экономии у нас нет, - обратилась к собравшимся юрист резервата. – Реализации никакой нет. Прошли ряд пожаров, сейчас техника стоит, запчастей нет. Какая может быть экономия в таких условиях. Только в прошлую субботу было 26 возгораний! Зачем уполномоченный орган тогда вообще озвучивал такие обещания?".
Сейчас руководство резервата ведёт переговоры с министерством финансов, которое должно помочь разрешить вопрос и найти возможность обеспечить 70-процентное повышение зарплаты рабочих лесного хозяйства. А ещё сотрудники резервата пакуют чемоданы, чтобы в ближайшее время навестить некоторые ведомства и напомнить о сказанных на всю страну обещаниях.
Фото: Альбина Халел.
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