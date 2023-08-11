Сотрудники резервата "Семей Орманы" обратились за помощью к президенту

Сегодня сотрудники государственного лесного природного резервата "Семей Орманы", труженики леса по 131 специфике, во второй раз приехали к своему руководству за обещанной надбавкой к зарплате. Две недели назад администрация резервата пообещала им выплатить 70%-ю надбавку до 10 числа включительно. Однако рабочие в очередной раз не дождались заветного события, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Встреча прошла на территории головного офиса резервата. Около 9.30 утра сюда стали съезжаться работники почти со всех филиалов, было представлено несколько лесничеств и сельских округов. Люди спешили к назначенному времени, чтобы задать свой главный вопрос – где обещанная надбавка?

Напомним, после крупнейшего июньского пожара в Бородулихинском районе Абайской области сотрудникам резерватов страны пообещали повысить зарплаты, однако июльские оклады порадовали лишь госинспекторов и ещё ряд сотрудников, относящихся к 111-й специфике экономической классификации расходов бюджета РК. Остальные работник леса, которые принимают непосредственное участие в тушении пожаров и восстановлении лесов, остались без обещанных 70% надбавки, так как являются представителями уже 131 специфики. К ним относятся химбойцы (пожарные), водители пожарных и патрульных машин, трактористы, а так же их помощники – радиооператоры, слесари, "вышкари" и другие.

Именно этот состав из разных лесничеств сегодня во второй раз приехал на встречу с руководством резервата.

Во время первой встречи администрация резервата утверждала, что у предприятия нет сэкономленных средств и выплачивать обещанные комитетом лесного хозяйства надбавки нет возможности. Но позже передумали и решили устроить представителям 131-й специфики перерасчёт за июль и доплатить 70% от окладов за счёт средств резервата. Установили дату – до 10 августа.

В очередной раз не дождавшись обещанных средств сотрудники снова приехали в Семей. Разговор получился эмоциональным.

Пока сотрудники собирались и ждали выхода руководства резервата, мы собрали мнения рабочих.

"Недавно к нам приезжала исполняющий обязанности директора резервата, говорила, что до 10 числа будет перерасчёт. Сейчас мы просим то, что нам действительно обещали выполнить на сэкономленные средства, - рассказал водитель пожарной машины Восточного лесничества Долонского филиала Серикбол Мурзатаев. – Мы сутками дышим этим дымом, работаем круглый год, а получаем 105 тысяч с ночными сменами".

Его коллега Анна Вершинина, радиооператор, тоже приехала услышать ответ своего руководства по случаю обещанного, но не дошедшего до адресатов перерасчёта.

"Люди все надеялись, все рассчитывали на эти деньги. Детей в школу собирать надо. Уже почти середина августа", - говорит Анна Вершинина из Восточного лесничества

Руководитель лесо-пожарной станции Букебаевского филиала Танатбек Мусин на встрече поднял ещё один вопрос - отсутствие оплаты труда за тушение степных пожаров. Чтобы не быть голословным, он приложил к своим аргументам расчётные квитанции сотрудников.

"Выезжаем на степные пожары по договору с местным акиматом. Это не оплачивается. ГСМ возвращается филиалу, а работникам ничего не платят. Хотя это те же негативные факторы, которые воздействуют на организм человека. Люди погибают и на степных пожарах, а многие лесные пожары как раз начинаются со степи. Когда МЧС приезжает тушить, тогда только мы уезжаем из степи. Из 25-ти пожаров в Букебаевском лесничестве, пять пришлось на степные. Все, кто принимает непосредственное участие в тушении и лесных, и степных пожаров, относятся к 131-й специфике, а им по закону не положено повышение окладов", - высказался Танатбек Мусин, который приехал в Семей со своими лесными бойцами.

Примерно в 10.30 к собравшимся сотрудникам вышла исполняющая обязанности руководителя резервата Асемгуль Нсамбекова. Она попыталась успокоить своих коллег, объяснив задержку обещанной надбавки банковскими процедурами.

"В рамках отраслевого соглашения за июль месяц в данный момент производится перерасчёт. Сегодня вечером или в понедельник все деньги упадут на счета. Перерасчёт занимает время. Коллектив очень большой – 1 300 постоянных работников, ещё 600 человек временных. Многое зависит от банковской системы. Выплаты будут производиться с экономии и с собственных средств", - пояснила Асемгуль Нсамбекова.

Ранее администрация резервата заявляла, что лесное предприятие не в силах выплачивать внештатным сотрудникам и работающим по 131-й специфике повышенную зарплату из-за отсутствия средств и экономии.

Сейчас Асемгуль Нсамбекова с уверенностью заявляет, что до конца года все сотрудники по 131-й специфике и внештатники будут получать 70%-ную надбавку к зарплате. А кроме того, рабочих обеспечат долгожданной спецодеждой.

"Мы и слесарей, и рабочих "оденем". Мы всех оденем, дайте только время. Вы хотите, чтобы я за полтора месяца решила проблемы, которые 20 лет не решались", - призвала к спокойствию своих коллег и.о. директора резервата.

Стоить отметить, что после двух крупнейших в области пожаров, лесные огнеборцы и водители впервые за много лет получили сухпаёк, который им обязаны выдавать после каждого дежурства. Только выдали его мешками и в виде круп, макаронных изделий и масла.

"Сухой паёк – это, как минимум, консервы, то, что мы можем сами разогреть, поесть во время дежурства. Лет пять нам его не выдавали, еду всегда возим свою. Честно говоря, даже не знаю, как он выглядит. А на днях выдали мешками рожки, рис, 5 литров подсолнечного масла. Как это всё готовить во время ночного караула, скажите, пожалуйста?", - спрашивает и одновременно удивляется начальник лесо-пожарной станции Грачёвского лесничества Долонского филиала Мират Бексеитов

Работники лесного хозяйства, пользуясь случаем, обратились через средства массовой информации к руководству страны и попросили обратить внимание на их проблему.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Обращаюсь к вам от имени своих коллег. Когда вы были здесь, вы сказали, что повысят зарплату всем работникам лесного хозяйства. Но повысили только инспекторам по 111-й специфике. 131-я специфика осталась без доплат. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, дайте людям зарплату - нормальную, достойную, ведь люди рискуют здоровьем. Есть рабочие, которые качают нефть, зарабатывают миллионы. Мы сажаем питомники, выращиваем лес, нам не нужны миллионы. Просто обеспечьте нас достойной зарплатой. Я думаю, вы меня услышите", - обратился к главе государства Танатбек Мусин.

Фото: Альбина Халел.