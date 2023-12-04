Наказывать акимов за открытые люки предлагают в Казахстане
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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан Динара Закиева считает, что за открытые люки в стране необходимо привлекать к ответственности чиновников, передаёт BaigeNews.kz.
Детский омбудсмен заявила, что за две недели произошло уже две смерти детей при падении в люки в Кызылординской и Туркестанской области. В обоих случаях люки принадлежат акиматам.
"Считаю необходимым провести проверку и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасность инфраструктуры и допустивших халатность, повлекшую смерть детей. Также считаю необходимым привлечь к ответственности руководителей местных исполнительных органов, курирующих данную сферу, акимов данных районов", - написала Закиева в Instagram.
Соответствующее обращение будет направлено в уполномоченные органы, добавила она.
"В августе месяце совместно с государственными органами мы поднимали вопрос о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры, в частности по открытым люкам, вице- Премьером страны были даны соответствующие поручения, был организован рейд во всех регионах совместно с волонтёрами @jastar_ruhy", - отметила Закиева.
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