На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - Токаев

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На встрече с общественнойстью Алматы во время рабочего визита в город Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости отказа от устаревшего и неэкологичного транспорта в мегаполисе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство шести радиальных и четырёх внутренних магистральных улиц", - сказал президент.

Он поручил Правительству совместно с акиматом проработать вопросы финансирования этих проектов, а также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. По мнению Токаева, эта работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации.

Президент также отметил влияние эффективности дорожно-транспортной системы на качество жизни и благосостояние алматинцев.

"Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип "город для людей". Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается. Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание он уделил транспортной доступности школ и детских садов, которые в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, создавая стресс для водителей и родителей.

"Для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов. Значимой составляющей качества жизни в городе является также безопасность дорожного движения. Несмотря на позитивные тенденции, дорожно-транспортные происшествия – всё ещё частое явление. Нужно принимать комплексные меры для решения этой сверхважной проблемы. Люди – это наше главное богатство", - сказал он.

Токаев добавил, что для повышения уровня водительской и пешеходной культуры полиции необходимо в полной мере задействовать потенциал гражданского общества, а также продолжить расширение линии метро.

"Мы должны сделать всё возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на наших улицах и тротуарах. Сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы. При этом маршрутная сеть организована недостаточно эффективно. Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена", - пояснил президент.

По словам президента, особое внимание нужно уделить развитию пригородного общественного транспорта.