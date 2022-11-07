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На севере Казахстана пассажиры междугороднего автобуса из-за метели ночевали в школе
На трассе в Северо-Казахстанской области спасатели обогрели и накормили 43 пассажиров автобуса, следовавшего из Астаны в российский город Екатеринбург, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Ухудшение погодных условий не застало врасплох североказахстанцев. Информация о предстоящей метели была своевременно доведена до населения и органов управления Петропавловска, районов области, руководителей организаций, в том числе посредством SMS-сообщений и мобильного приложения "Дармен".
В ночь с 5 по 6 ноября в связи с обильным снегопадом, гололёдом и плохой видимостью была закрыта автодорога А-1 "Астана-Петропавловск". В результате следовавший по маршруту "Астана - Екатеринбург" туристический автобус вынужден был прервать своё движение вблизи села Келлеровка. Но без помощи и поддержки 43 пассажира, из которых 7 были дети, не остались.
По отработанному алгоритму взаимодействия между местными исполнительными органами, сотрудниками органов гражданской защиты и полиции туристы были оперативно доставлены в пункт обогрева, развёрнутый на базе средней школы села Келлеровка. Там их ждал горячий чай с пирожками и радушие казахстанцев. Наутро, когда метель утихла и дорога была открыта, гости нашей страны, сердечно поблагодарив за гостеприимство, продолжили своё движение в родные места.
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