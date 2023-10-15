На Риддерской ТЭЦ продолжается ремонт трёх котлов

Заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля Илья Рожков посетил Риддерскую ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.

В настоящее время в работе задействованы три котла, на оставшихся трёх продолжаются ремонтные работы. На совещании с руководством ТЭЦ поднимались проблемные вопросы, связанные с надёжной работой вращающегося оборудования работающих котлов, ускорения ремонта дробилки А и багерных насосов, завершения работ по ремонту котла № 6, намеченных на 27 октября 2023 года.

Также рассмотрены варианты устранения выявленных замечаний в ходе ремонтных работ по котлам № 4 и 5.

В министерствве энергетики заверили, что стабильное прохождение отопительного сезона в Риддере находится на контроле ведомства.

Ранее в Минэнерго рассказали, что ТЭЦ Риддера перешло в коммунальную собственность акимата: объект продали за 1 тенге.

По данным на 11 октября, все плановые ремонты на ТЭЦ находились в завершающей стадии. Для осуществления ремонта привлекли 6 подрядных организаций.