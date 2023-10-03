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Запущенный около недели назад котёл остановили в Риддере

Сегодня, 09:53
АВТОР
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instagram.com/ridder.akim.official/ Сегодня, 09:53
Сегодня, 09:53
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Фото: instagram.com/ridder.akim.official/

В Риддере остановили работу котлоагрегата, чтобы ещё раз его проверить, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Риддера Даулет Батырбаев в социальной сети Instagram написал пост. Градоначальник сообщил, что по правилам, оборудование электростанций, прошедшее капитальный ремонт, подлежит приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой в течении 48 часов.

Он отметил, что комплексное опробование оборудования считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течении 72 часов на основном топливе с нормальной нагрузкой и проектными параметрами пара (для газотурбинных установок) для тепловой электростанции напором и расходом воды.

"В связи с вышеизложенным, во избежание аварийных ситуаций, необходимо остановить котлоагрегат №3 для дополнительного обследования с 2.10.2023 по 3.10.2023 года. Надеемся на понимание и терпение", - написал Даулет Батырбаев.

Отметим, жители Риддера ждали запуска котла около полугода. Всё это время в их жилища не подавалась горячая вода.

 
 
 
 
 
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Публикация от Batyrbaev Dáýlet Bahıtuly (@ridder.akim.official)

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