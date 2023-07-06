На энергоблоке МАЭК устранили аварию

Фото: maek.kz

Завершился ремонт на энергоблоке №1 тепловой электростанции ТОО "МАЭК". Энергоблок запустили в работу 6 июля в 5:51, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой насо ссылкой на пресс-службу предприятия.

Над устранением аварии на МАЭК сотрудники работали круглосуточно. ремонт начали 4 июля в 21:50, так как на расхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество часов.

"Работники энергопредприятия изначально были нацелены на скорейшее выполнение ремонтных работ на котле энергоблока. Благодаря правильной и оперативной работе специалистов МАЭК своевременно были предотвращены серьезные повреждения оборудования энергоблока. Тем самым не были допущены ограничения по электроснабжению бытовым потребителям областного центра и населённых пунктов Мангистауской области", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на западе Казахстана остались без электроэнергии. Энергетики пояснили, что это произошло из-за аварийного отключения первого энергоблока на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". В результате Атырау были полностью обесточены левобережная часть от села Дамбы, центральный микрорайон до села Талгайрян и частично правобережная часть города от села Алмалы до села Жумыскер.

Президент поручил госкомисии расследовать причины аварий на АНПЗ и МАЭК.

Ранее сообщалось, что аварийный блок МАЭК планируют вывести на полный режим работы 7 июля.