Аварийный блок МАЭК планируют вывести на полный режим работы 7 июля

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер Алихан Смаилов прибыл в Актау для проверки ремонта на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК)

Смаилов прибыл в Актау для проверки ремонтна на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), где 3 июля аварийно отключился энергоблок №1 МАЭК обеспечивает жителей Актау и других населённых пунктов Мангистауской области электрической и тепловой энергией, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина РК.

Отмечается, что основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%.

Премьер-министр РК заслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО "МАЭК" Жасулана Суюнчалиева о текущей ситуации на ТЭС, а также о проводимой работе по устранению последствий произошедшей аварии.

Премьеру рассказали, что ремонт ведётся по графику, уже 7 июля планируется вывести энергоблок на полный режим работы. Смаилов подчеркнул, что к аварийным ситуациям приводит высокая изношенность энергетического оборудования МАЭК.

"Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, 3 июля промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на западе Казахстана остались без электроэнергии. Энергетики пояснили, что это произошло из-за аварийного отключения первого энергоблока на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК". В результате Атырау были полностью обесточены левобережная часть от села Дамбы, центральный микрорайон до села Талгайрян и частично правобережная часть города от села Алмалы до села Жумыскер.

Президент поручил госкомисии расследовать причины аварий на АНПЗ и МАЭК.