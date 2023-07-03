Энергетики назвали причину отлючения света в Атырауской области

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Промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на Западе Казахстана остались без электроэнергии. В компании МАЭК объяснили причину, передаёт BaigeNews.kz.

"В 18:23 на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу. Введены ограничения промышленным предприятиям и части населённых пунктов", - сообщили в компании.

В 19:22 Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным, снимаются ограничения.

В компании "Атырау Жарык" уточнили, что в областном центре полностью обесточены левобережная часть от с. Дамбы, центральный микрорайон до с. Талгайрян и частично правобережная часть города от с. Алмалы до с. Жумыскер.