Госкомиссия будет расследовать причины аварий на АНПЗ и МАЭК

Фото: pixabay.com

Государственную комиссию по расследованию причин аварий на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и МАЭК на западе Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Такое поручение дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды. Отмечается, что глава государства держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий на АНПЗ и МАЭК.

"Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние", — указывается в сообщении.

Промышленные предприятия и некоторые населённые пункты на западе Казахстана остались без электроэнергии вечером 3 июня. Причина — на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт.

В компании "Атырау Жарык" уточнили, что в областном центре полностью обесточены левобережная часть от с.Дамбы, центральный микрорайон до с.Талгайрян и частично правобережная часть города от с.Алмалы до с.Жумыскер. Через несколько часов акимат Атырауской области сообщил, что полностью восстановлена подача электроэнергии физическим лицам в Атырау и сельских округах.

На АНПЗ вечером 3 июля произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей, в результате произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов завода.