На Аяза Шабутдинова подали ещё 12 заявлений в полицию

Об этом сообщил председатель "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалёв.

Блогера-миллионника задержали по подозрению в мошенничестве и арестовали до 16 декабря. Ранее МВД РФ распространило видео обысков в его доме.

В Казахстане также есть предприниматели, обучавшиеся у Аяза Шабутдинова. Некоторые из них выступили в защиту бизнес-тренера.