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На Аяза Шабутдинова подали ещё 12 заявлений в полицию

Сегодня, 21:09
АВТОР
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instagram.com/ayazshabutdinov Сегодня, 21:09
Сегодня, 21:09
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Фото: instagram.com/ayazshabutdinov
Ещё 12 человек считают себя пострадавшими от действий бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Они подали заявления в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT

Об этом сообщил председатель "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалёв.

Блогера-миллионника задержали по подозрению в мошенничестве и арестовали до 16 декабря. Ранее МВД РФ распространило видео обысков в его доме.

В Казахстане также есть предприниматели, обучавшиеся у Аяза Шабутдинова. Некоторые из них выступили в защиту бизнес-тренера.

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