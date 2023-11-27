На Аяза Шабутдинова подали ещё 12 заявлений в полицию
Сегодня, 21:09
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Сегодня, 21:09Сегодня, 21:09
40Фото: instagram.com/ayazshabutdinov
Ещё 12 человек считают себя пострадавшими от действий бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Они подали заявления в МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Об этом сообщил председатель "Общероссийского движения предпринимателей" Андрей Ковалёв.
Блогера-миллионника задержали по подозрению в мошенничестве и арестовали до 16 декабря. Ранее МВД РФ распространило видео обысков в его доме.
В Казахстане также есть предприниматели, обучавшиеся у Аяза Шабутдинова. Некоторые из них выступили в защиту бизнес-тренера.
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