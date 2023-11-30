Мы всё пересмотрим - Аида Балаева о законе "О масс-медиа"

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что законопроект "О масс-медиа" пересмотрят, передаёт BaigeNews.kz.

"Это была первая редакция. Депутаты и вы к этим нормам отнеслись критически. Мы всегда учитываем ваше мнение. До второго чтения все нормы, которые можно улучшить для того, чтобы создать лучшие условия для журналистов, мы пересмотрим. До второго чтения, думаю, этих вопросов станет меньше или даже не будет", - сказала Балаева, комментируя введение пресс-карт.