Аида Балаева: Важно, чтобы жизнь журналистов была застрахована

Министр культуры и информации Аида Балаева на брифинге в СЦК прокомментировала возможность страхования жизни журналистов, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее депутаты мажилиса высказались о том, что в законопроекте о масс-медиа нужно ввести возможность страхования жизни.

"Этой нормы не было. При обсуждении законопроекта она внесена депутатами и сейчас рассматривается правительством. Она, действительно, правильная, поскольку, если журналист идёт освещать чрезвычайные ситуации или работает в зоне боевых действий, очень важно, чтобы его жизнь была застрахована. Другой вопрос, что все СМИ являются субъектами малого и среднего бизнеса. Мы сейчас проводим экспертизу, чтобы не ущемить. Конечно, мы считаем, что каждая редакция обязана застраховать. Но сейчас мы можем не получить экспертизу, потому что "Атамекен" проводит с точки зрения ущемления интересов бизнеса. Эту норму со всех сторон обсудим. Отдельная экспертиза даст своё определение, тогда мы уже будем говорить о конкретике", - сказала Балаева.