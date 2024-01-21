Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла пять золотых медалей в Венгрии
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
54Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Мужская сборная Казахстана выиграла пять золотых медалей на международном турнире по боксу памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры, чемпионами в своих весовых категориях стали Асхат Жусупов (48 кг), Асылжан Серикбай (57 кг), Бийбарс Жексен (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) и Ерасыл Жакпеков (80 кг).
Результаты всех финальных боёв с участием казахстанцев представлены ниже.
- 48 кг. Асхат Жусупов ‒ Андрей Тишковец (Украина) ‒ победа Жусупова раздельным решением
- 51 кг. Даниял Сабит ‒ Аттила Бернат (Венгрия) ‒ победа Берната раздельным решением
- 54 кг. Кенже Муратулы ‒ Габор Вирбан (Венгрия) ‒ победа Вирбана единогласным решением
- 57 кг. Асылжан Серикбай ‒ Роланд Вереш (Венгрия) ‒ победа Серикбая раздельным решением
- 60 кг. Бийбарс Жексен ‒ Крузито Ковач (Венгрия) ‒ победа Жексена раздельным решением
- 63,5 кг. Ертуган Зейнуллинов ‒ Ричард Ковач (Венгрия) ‒ победа Зейнуллинова раздельным решением
- 71 кг. Сабыржан Аккалыков ‒ Юрий Захареев (Украина) ‒ победа Захареева раздельным решением
- 80 кг. Ерасыл Жакпеков ‒ Пал Ковач (Венгрия) ‒ победа Жакпекова невыходом на бой соперника
- 86 кг. Темирлан Мукатаев ‒ Данил Жасан (Украина) ‒ победа Жасана единогласным решением.
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