Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла пять золотых медалей в Венгрии

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Мужская сборная Казахстана выиграла пять золотых медалей на международном турнире по боксу памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры, чемпионами в своих весовых категориях стали Асхат Жусупов (48 кг), Асылжан Серикбай (57 кг), Бийбарс Жексен (60 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг) и Ерасыл Жакпеков (80 кг).

Результаты всех финальных боёв с участием казахстанцев представлены ниже.