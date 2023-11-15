Мужчину зажало в машине после ДТП в Уральске

Сотрудники департамента по ЧС Западно-Казахстанской области вызволили пассажира, которого зажало в автомобиле после аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

14 ноября на пульт 101 поступило сообщение о том, что в 1.52 на перекрестке улиц Курмангазы и Сарайшык произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место спасатели выяснили, что по названному адресу произошло столкновение между автомобилями Nissan и Skoda.

Во время ДТП в автомобилях находились два водителя и пассажир.

"Спасатели с помощью гидравлических средств вызволили пассажира 1995 года рождения, который в результате ДТП был зажат в одном из автомобилей с различными телесными повреждениями. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Работа полностью завершена в 2.20″, — рассказали в ДЧС ЗКО.

На месте происшествия работали пять сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО.