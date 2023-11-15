Мужчину зажало в машине после ДТП в Уральске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники департамента по ЧС Западно-Казахстанской области вызволили пассажира, которого зажало в автомобиле после аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
14 ноября на пульт 101 поступило сообщение о том, что в 1.52 на перекрестке улиц Курмангазы и Сарайшык произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место спасатели выяснили, что по названному адресу произошло столкновение между автомобилями Nissan и Skoda.
Во время ДТП в автомобилях находились два водителя и пассажир.
"Спасатели с помощью гидравлических средств вызволили пассажира 1995 года рождения, который в результате ДТП был зажат в одном из автомобилей с различными телесными повреждениями. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Работа полностью завершена в 2.20″, — рассказали в ДЧС ЗКО.
На месте происшествия работали пять сотрудников оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО.
Самое читаемое
- Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"
- Марсоход обнаружил на Марсе странные скальные образования
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат
- Гонорары звёзд, выступающих на госпраздниках, назвали в акимате Павлодара
- Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей