Мужчину, совершившего убийство 16 лет назад, отпустили на свободу в Павлодаре

Жителю Павлодара, который на протяжении 15 лет скрывался в России, вынесли приговор. Задержали его полицейские соседнего государства в 2022 году, все это время мужчина жил под чужим именем. Причиной укрывательства стало убийство, совершенное возле ночного клуба в Павлодаре. К слову, обвиняемый на заседаниях в суде заявил, что парень, в которого он выстрелил, был одним из членов криминальной группировки, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В начале подробности из истории преступления. Выстрел из охотничьего ружья возле ночного клуба Павлодара прогремел в 2007 году. На улице было много людей, среди них посетители заведения, таксисты, у которых в те времена были свои стоянки. Произошла потасовка среди молодых парней, но вот детально восстановить события 16-летней давности уже сложно.

Обвиняемый схватился за ружье и выстрелил в грудь парня. 41-летний мужчина, оказавшийся в суде лишь сейчас, доказывал присяжным заседателям, что он защищался. Мол, потерпевший в руках держал пистолет, да и вообще он состоял в криминальной группировке. Боясь за свою жизнь, подсудимый и пошел на убийство.

Уголовное дело рассматривали по статье "Убийство". Приговор в 2 года лишения свободы вынесли в итоге за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны. После оглашения обвиняемого освободили в зале суда.

"Учитывая то, что назначенное наказание суд считает отбытым в связи с произведенным зачетом времени его под стражей. Время мы зачли, получается, с июня 2022 по ноябрь 2023 года, полтора года. А у нас если один к двум, то получается один год, который он уже отбыл. Большинством голосов присяжных заседателей было принято решение о том, что квалификация действий подлежит по статье УК - "Убийство, совершенное при превышении допустимой самообороны". Обстоятельство, смягчающим ответственность суд признал признание вины, ранее не судим и противоправное поведение потерпевшего, явившимся поводом для преступления. Обстоятельством отягчающим уголовную ответственность наказания суд признал совершение преступления с использованием оружия", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

В качестве потерпевшей в суде выступает мама погибшего парня. С приговором женщина не согласна. Ее адвокат отмечает, многие моменты, на которые указывал обвиняемый, фактически не доказаны.

"Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных заседателей. Присяжные заседатели пришли к выводу, что в действиях подсудимого имеется состав преступления "Убийство при превышении необходимой самообороны". Связано это с тем, что сторона защиты строила свою позицию на том, что на месте преступления находилось большое количество людей и знакомый подсудимого пострадал, получил телесные повреждения у него у самого якобы были телесные повреждения, хотя оба эти факта не доказаны по материалам уголовного дела. Это только имеются показания свидетелей. Какое отношение имел погибший к тому, что произошло возле ночного клуба 16 лет назад по материалам уголовного дела не доказано абсолютно, по сути, да он находился в то время, и в том месте, но в этом его вина и заключается", - высказалась адвокат потерпевшей стороны Наталья Лопатина.

К слову, мужчину за смерть парня обязали его матери выплатить 2 миллиона тенге в качестве возмещения морального вреда. Вердикт потерпевшая намерена обжаловать.