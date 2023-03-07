Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане

Фото: рixabay

В столице мужчина залез на колесо обозрения и замер, передаёт BaigeNews.kz.

Забравшегося на железную конструкцию мужчину сняли на видео. Кадры опубликованы соцсетях.

На них мужчина взбирается на самый верх колеса обозрения, но в какой-то момент перестает двигаться. Рядом с колесом обозрения была припаркована машина спасателей.

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В компетентных органах инцидент пока не прокомментировали.