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Сегодня, 02:30
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134Фото: рixabay
Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане
В столице мужчина залез на колесо обозрения и замер, передаёт BaigeNews.kz.
Забравшегося на железную конструкцию мужчину сняли на видео. Кадры опубликованы соцсетях.
На них мужчина взбирается на самый верх колеса обозрения, но в какой-то момент перестает двигаться. Рядом с колесом обозрения была припаркована машина спасателей.
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В компетентных органах инцидент пока не прокомментировали.
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