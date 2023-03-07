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рixabay Сегодня, 02:30
134
Сегодня, 02:30
134
Фото: рixabay

Мужчина забрался на колесо обозрения в Астане

В столице мужчина залез на колесо обозрения и замер, передаёт BaigeNews.kz.

Забравшегося на железную конструкцию мужчину сняли на видео. Кадры опубликованы соцсетях.

На них мужчина взбирается на самый верх колеса обозрения, но в какой-то момент перестает двигаться. Рядом с колесом обозрения была припаркована машина спасателей.

 
 
 
 
 
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Публикация от ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

В компетентных органах инцидент пока не прокомментировали.

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#астанчане #мужчины #соцсети #спасатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:30
134
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